Кресло для персонала ТЕМП РС37 кожзам/ металл черный 54/73х57/ 54х42х41СМ тип механизма-винтовой без подлокотников ООО Темп

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для персонала ТЕМП РС37 кожзам/ металл черный 54/73х57/ 54х42х41СМ тип механизма-винтовой без подлокотников ООО Темп- Мебель для офисов и предприятий торговли