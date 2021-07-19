Дверь межкомнатная в комплекте Quadro 4113 массив сосны, МДФ, сотовое наполнение ясень жемчужный 900х2000ММ полотно дверное 4113 900х2000 врезка U1.2, короб КОР013.07 900х2000 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ), добор ДОБ013 90х2100 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ) Компл.(шт): 2.5, наличник НАЛ1157.20 2100 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ) КОМПЛ.(ШТ): 2.5, наличник НАЛ1157.20 2100 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ) КОМПЛ.(ШТ): 2.5, соед. элемент СЭЛ013 900x2100 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ), к-кт фурнитуры ФУР1К-02 карт. пет. Модерн, унив. под с/т завертку 2 петли цвет мат. хром, ручка дверная ARTIK на квадр. розетке Модерн 50х7ММ (М2) цвет мат. хром(МХР), сан/техн. завертка САН.M2 цвет мат. хром(МХР), порог ПОР013.07 1270 цвет мат. жемчужный (МЖМ)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дверь межкомнатная в комплекте Quadro 4113 массив сосны, МДФ, сотовое наполнение ясень жемчужный 900х2000ММ полотно дверное 4113 900х2000 врезка U1.2, короб КОР013.07 900х2000 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ), добор ДОБ013 90х2100 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ) Компл.(шт): 2.5, наличник НАЛ1157.20 2100 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ) КОМПЛ.(ШТ): 2.5, наличник НАЛ1157.20 2100 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ) КОМПЛ.(ШТ): 2.5, соед. элемент СЭЛ013 900x2100 цвет ясень жемчужный(ЯСЖ), к-кт фурнитуры ФУР1К-02 карт. пет. Модерн, унив. под с/т завертку 2 петли цвет мат. хром, ручка дверная ARTIK на квадр. розетке Модерн 50х7ММ (М2) цвет мат. хром(МХР), сан/техн. завертка САН.M2 цвет мат. хром(МХР), порог ПОР013.07 1270 цвет мат. жемчужный (МЖМ)- Двери, их коробки и пороги деревянные