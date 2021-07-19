Блок дверной утепленный Первая Пожарная Компания металлический RAL 7004 2100х1000ММ одностворчатый правое открывание ручка, врезной замок, навес в виде петель под навесной замок
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 25500₽
Блок дверной утепленный Первая Пожарная Компания металлический RAL 7004 2100х900ММ одностворчатый левое открывание порог, замок, петли, ручка
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 26499,6₽
Блок дверной со стеклом Albero Тренд Т-4 экошпон ясень дымчатый 2000х600ММ дверное полотно 1ШТ, короб 2.5 ШТ, наличник 5ШТ, добор 100ММ 2.5ШТ, врезной замок Апекс матовый никель 1ШТ, цилиндровый механизм Аллюр хром 70ММ 1ШТ, петли 100х75 2ШТ, комплект ручек Аллюр Арт Коломбо матовый никель 1ШТ, комплект накладок Аллюр Арт матовый никель/хром 1ШТ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Блок дверной со стеклом Albero Тренд Т-4 экошпон ясень дымчатый 2000х800ММ дверное полотно 1ШТ, короб 2.5 ШТ, наличник 5ШТ, добор 100ММ 2.5ШТ, врезной замок Апекс матовый никель 1ШТ, цилиндровый механизм Аллюр хром 70ММ 1ШТ, петли 100х75 2ШТ, комплект ручек Аллюр Арт Коломбо матовый никель 1ШТ, комплект накладок Аллюр Арт матовый никель/хром 1ШТ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Блок дверной со стеклом Albero Тренд Т-4 экошпон ясень дымчатый 2000х700ММ дверное полотно 1ШТ, короб 2.5 ШТ, наличник 5ШТ, добор 100ММ 2.5ШТ, врезной замок Апекс матовый никель 1ШТ, цилиндровый механизм Аллюр хром 70ММ 1ШТ, петли 100х75 2ШТ, комплект ручек Аллюр Арт Коломбо матовый никель 1ШТ, комплект накладок Аллюр Арт матовый никель/хром 1ШТ
Двери, их коробки и пороги деревянные
Не указана
Блок дверной глухой филенчатый Краснодеревщик ДГФ 21-10 массив березы 2070х970ММ одностворчатый дверная коробка, дверь, комплект наличников ГОСТ 475-2016 Россия
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 43850,25₽
Коробка дверная сферическая Прометей МДФ миланский орех 70х26(16+10)х2100ММ
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 189₽
Полотно дверное глухое Прометей ДГ01 2000х900ММ ДСП миланский орех
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 1035₽
Дверь входная ДТМ-38 металл/МДФ белая RAL 9003 3300х2850ММ с фрамугами боковыми зеркальное напыление (тонирование) ООО "Двери Клин" Россия
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 42000₽
Коробка дверная Gram МДФ без окраски 2100х1000х40ММ с резиновым уплотнителем
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 3125₽
Полотно дверное глухое Gram 2100х900х44ММ МДФ без окраски с притвором, с филенкой
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 36260₽
Блок дверной ДГ 21-10 Л дерево ламинированное вишня 2100х1000ММ ООО "Дверная марка"
Двери, их коробки и пороги деревянные
от 5940₽