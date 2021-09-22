Кресло для диспетчера Veris 111SFL black P54PU пластик/ пенополиуретан/ ткань черный регулировка высоты сиденья, наклона спинки,подголовника,,упаковка из 5-ти слойного гофрокартона, в каждом комплекте паспорт на изделие и гарантийный талон

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для диспетчера Veris 111SFL black P54PU пластик/ пенополиуретан/ ткань черный регулировка высоты сиденья, наклона спинки,подголовника,,упаковка из 5-ти слойного гофрокартона, в каждом комплекте паспорт на изделие и гарантийный талон- Мебель для офисов и предприятий торговли