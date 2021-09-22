Стол диспетчерский левый Дельта 13105 ЛДСП МДФ/HPL пластик 1865х1785х750/1865х985х750ММ светло-серый 32ММ ножки регулируемые, лева стол имеет приставку с тумбой на 4 ящика 800х500, ручки-скоба хром, упаковка из из 5-ти слойного гофрокартона, с паспортом на изделие и гарантийным талоном ООО Фермата Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол диспетчерский левый Дельта 13105 ЛДСП МДФ/HPL пластик 1865х1785х750/1865х985х750ММ светло-серый 32ММ ножки регулируемые, лева стол имеет приставку с тумбой на 4 ящика 800х500, ручки-скоба хром, упаковка из из 5-ти слойного гофрокартона, с паспортом на изделие и гарантийным талоном ООО Фермата Россия- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений