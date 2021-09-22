Стол диспетчерский Дельта13109 ЛДСП МДФ/HPL пластик 2265х2265х750ММ светло-серый 32ММ ПВХ 2ММ количество кабель каналов-6ШТ, царга до пола, ножки регулируемые, упаковка из из 5-ти слойного гофрокартона, с паспортом на изделие и гарантийным талоном ООО Фермата Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол диспетчерский Дельта13109 ЛДСП МДФ/HPL пластик 2265х2265х750ММ светло-серый 32ММ ПВХ 2ММ количество кабель каналов-6ШТ, царга до пола, ножки регулируемые, упаковка из из 5-ти слойного гофрокартона, с паспортом на изделие и гарантийным талоном ООО Фермата Россия- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений