Кресло для руководителя Бюрократ CH-868N искусственная кожа/пластик серый/GREY газлифт кл.3 с фиксацией в горизонтальном положении, подлокотники с мягкими накладками, соответствует стандарту BIFMA, упаковка из 5-ти слойного гофрокартона, в каждом комплекте паспорт на изделие и гарантийный талон

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Бюрократ CH-868N искусственная кожа/пластик серый/GREY газлифт кл.3 с фиксацией в горизонтальном положении, подлокотники с мягкими накладками, соответствует стандарту BIFMA, упаковка из 5-ти слойного гофрокартона, в каждом комплекте паспорт на изделие и гарантийный талон- Мебель для офисов и предприятий торговли