Кресло для руководителя Chairman 480 LT искусственная кожа/пластик черный 58х50х48СМ Top Gun с подлокотниками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Chairman 480 LT искусственная кожа/пластик черный 58х50х48СМ Top Gun с подлокотниками- Мебель для офисов и предприятий торговли