Монтаж климатической системы SC-13. BEU 228-100 на ГАЗель крышное расположение конденсора 13КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ, мощность встроенного испарителя 3.5КВТ
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
от 145000₽
Монтаж кондиционера
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 37020₽
Монтаж климатической системы Элинж на автомобиль НеФаз крышное расположение конденсора 36КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
от 350000₽
Монтаж кондиционера 07
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Монтаж кондиционера 09
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Монтаж кондиционера 13
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Услуги по опрессовке сети горячего водоснабжения
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Монтаж кондиционеров : монтаж бытовой сплит-системы в помещении до 20М2, прокладка трассы, оборудование, монтаж, пуско-наладочные работы
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 29500₽
Монтаж кондиционеров бытовых и сплит-систем
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 3850₽
Монтаж кондиционера Элинж К12 холодопроизводительность (теплоотдача) 20КВТ, рабочее напряжение 24В, максимальное энергопотребление 28А, воздушный поток вентиляторов конденсора 5800М3/Ч, количество конденсоров - 1ШТ, монтируемый на крышу автобуса, количество испарителей - 2ШТ, монтируемые на верхних вещевых полках в передней и задней части автобуса
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 299000₽
Демонтаж кондиционера бытового и сплит-систем
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 3230₽
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 99900₽