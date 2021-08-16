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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки / Монтаж климатической системы Элинж на автомобиль НеФаз крышное расположение конденсора 36КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монтаж климатической системы Элинж на автомобиль НеФаз крышное расположение конденсора 36КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж климатической системы Элинж на автомобиль НеФаз крышное расположение конденсора 36КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ- Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
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    Монтаж климатической системы Элинж на автомобиль НеФаз крышное расположение конденсора 36КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ

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    Цена
    от 350000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ТЕХСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      291666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      350000
      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Кондиционер К12. BEU 848-100 • Крышное расположение конденсора (36 КВт) в задней части автобуса • Мощность испарителя – BEU 848-100 -9 кВт
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      350000c НДС

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