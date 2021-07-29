Шкаф для хранения полуоткрытый МЕТ 800х420х1950ММ клен ЛДСП ПВХ 2-дверный широкий ООО Мета Мебель
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для хранения полуоткрытый МЕТ 800х420х1950ММ клен ЛДСП ПВХ 2-дверный широкий ООО Мета Мебель- Шкафы офисные деревянные
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Коллекция: Мебель для классов и учителей
Подробные характеристики
Материал: ЛДСП
Материал кромки: ПВX
Наличие в салоне: нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Цвет покрытия: клен
Гарантийный срок: 12 мес
Высота: 1950 мм
Глубина: 420 мм
Ширина: 800 мм