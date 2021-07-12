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    Главная / Торговый портал / Столы деревянные для учебных заведений прочие / Стол учебный МЕТ клен 1200х600х760ММ ЛДСП ООО "Мета Мебель"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол учебный МЕТ клен 1200х600х760ММ ЛДСП ООО "Мета Мебель"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол учебный МЕТ клен 1200х600х760ММ ЛДСП ООО "Мета Мебель"- Столы деревянные для учебных заведений прочие
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    Стол учебный МЕТ клен 1200х600х760ММ ЛДСП ООО "Мета Мебель"

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    Цена
    от 2600
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2344,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2813
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Коллекция: Мебель для классов и учителей Подробные характеристики Материал: ЛДСП Материал кромки: ПВX Наличие в салоне: нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Цвет покрытия: клен Столешница: 16 мм Гарантийный срок: 12 мес Высота: 760 мм Глубина: 600 мм Ширина: 1200 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2813c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2600
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2600c НДС

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