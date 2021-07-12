Стол учебный МЕТ клен 1200х600х760ММ ЛДСП ООО "Мета Мебель"
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол учебный МЕТ клен 1200х600х760ММ ЛДСП ООО "Мета Мебель"- Столы деревянные для учебных заведений прочие
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Характеристики
Коллекция: Мебель для классов и учителей
Подробные характеристики
Материал: ЛДСП
Материал кромки: ПВX
Наличие в салоне: нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Цвет покрытия: клен
Столешница: 16 мм
Гарантийный срок: 12 мес
Высота: 760 мм
Глубина: 600 мм
Ширина: 1200 мм