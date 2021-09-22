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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное Prestige ткань/пластик серый пружинный регулировка по высоте ООО "Радом", г.Шебекино
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное Prestige ткань/пластик серый пружинный регулировка по высоте ООО "Радом", г.Шебекино

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Prestige ткань/пластик серый пружинный регулировка по высоте ООО "Радом", г.Шебекино- Мебель для офисов и предприятий торговли
    19
    Кресло офисное Prestige ткань/пластик серый пружинный регулировка по высоте ООО "Радом", г.Шебекино

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    Цена
    от 4305,6
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ТЕХНОКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3588,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4305,6
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Кресло офисное типа Prestige серое (ткань, пластик)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      4305,6c НДС

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