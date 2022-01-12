Фонарь-фара ручная взрывозащищенная Экотон ФР-ВС Экотон-3 светодиодный в комплекте с ЗУ IP67 УХЛ1 0ExiaIICT6GaX 120х170х210ММ -20...+45 1.45КГ ТУ 3468-002-53118635-2008

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фонарь-фара ручная взрывозащищенная Экотон ФР-ВС Экотон-3 светодиодный в комплекте с ЗУ IP67 УХЛ1 0ExiaIICT6GaX 120х170х210ММ -20...+45 1.45КГ ТУ 3468-002-53118635-2008- Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки