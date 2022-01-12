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    Главная / Торговый портал / Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки / Фонарь-фара ручная взрывозащищенная Экотон ФР-ВС Экотон-3 светодиодный в комплекте с ЗУ IP67 УХЛ1 0ExiaIICT6GaX 120х170х210ММ -20...+45 1.45КГ ТУ 3468-002-53118635-2008
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фонарь-фара ручная взрывозащищенная Экотон ФР-ВС Экотон-3 светодиодный в комплекте с ЗУ IP67 УХЛ1 0ExiaIICT6GaX 120х170х210ММ -20...+45 1.45КГ ТУ 3468-002-53118635-2008

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фонарь-фара ручная взрывозащищенная Экотон ФР-ВС Экотон-3 светодиодный в комплекте с ЗУ IP67 УХЛ1 0ExiaIICT6GaX 120х170х210ММ -20...+45 1.45КГ ТУ 3468-002-53118635-2008- Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
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    Фонарь-фара ручная взрывозащищенная Экотон ФР-ВС Экотон-3 светодиодный в комплекте с ЗУ IP67 УХЛ1 0ExiaIICT6GaX 120х170х210ММ -20...+45 1.45КГ ТУ 3468-002-53118635-2008

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    Цена
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    Поставщики
    • ООО "ТЕХНОКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19800
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      ручная фара взрывозащищенная светодиодная ФР-ВС «Экотон-3»
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      19800c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18000
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18000c НДС
    • ООО "ЦЕНТР ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16200
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Фонарь "Экотон-3" Осевая сила света фары, кандел:2200. Угол расхода светового луча 2q 0,5. Емкость аккумуляторной батареи 6600 мА/ч. Масса не более 1,45 кг.Класс защиты от поражения электрическим током: III
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16200c НДС
    • ООО "СТАЛЬ-КОНТУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14760
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14760c НДС
    • ООО "СТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12124
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14548,8
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14548,8c НДС
    • ООО "СЕВЕРГАЗСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12123
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14547,6
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14547,6c НДС
    • ООО "АПК "УНИВЕРСАЛЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14400
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      105
      Регионы поставки
      Подробнее
      14400c НДС
    • ООО "ТОРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14400
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14400c НДС
    • ООО "БИЗНЕС ИННОВАЦИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11860
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14232
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14232c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13680
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13680c НДС
    • ООО "КСБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11055
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13266
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      44
      Регионы поставки
      Подробнее
      13266c НДС
    • ООО "ГАЗНЕФТЕМАШ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10980
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13176
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13176c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10415
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12498
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12498c НДС
    • ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ АВТОМАТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9694
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11632,8
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11632,8c НДС
    • ООО "ПЕТЕРБУРГ-ЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9505
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11406
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      105
      Регионы поставки
      Подробнее
      11406c НДС
    • ООО "ГК ИНТЕГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9460
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11352
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      11352c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10800
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10800c НДС
    • ООО "ЭТМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8788
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10545,6
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10545,6c НДС
    • ООО "ПРОМИНВЕСТЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8711
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10453,2
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10453,2c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ПЕГАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8532,46
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10238,96
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10238,96c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9600
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9600c НДС
    • ООО "ОПТТЕХСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7968
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9561,6
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9561,6c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7322
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8786,4
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      105
      Регионы поставки
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      8786,4c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8700
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8700c НДС
    • ООО "ТД "ГОРЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7143
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8571,6
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8571,6c НДС
    • ООО "МОНОЛИТ-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7130
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8556
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8556c НДС
    • ООО "ПРОМОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Фара ручная взрывозащищенная светодиодная ФР-ВС "ЭКОТОН-3". Комплект поставки: фара ФР-ВС, адаптер зарядный сетевой, ключ для подключения зарядного адаптера, паспорт, коробка упаковочная. ТУ 3468-002-53118635-2008
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      Не указана

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