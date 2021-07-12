Проволока легированная пружинная 0.8ММ 51ХФА
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали
от 1202,4₽
Проволока легированная 0.8-ТС-12Х18Н10Т 0.8ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали
от 480₽
Проволока легированная 0.8-ТС-1-12Х18Н10Т 0.8ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали
от 438₽
Проволока углеродистая 6ММ Ст.15 50% ТУ 3-80-80
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали
от 107832₽
Проволока пружинная 2ММ класс 2Б 3 бухта ГОСТ 9389-75
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали
Не указана
Проволока пружинная стальная углеродистая Б-1-7 7ММ класс 1 марка Б ГОСТ 9389-75
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали
Не указана
Проволока легированная 0.6-ТС-12Х18Н10Т 0.6ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали
от 650₽
Проволока легированная пружинная 1.8ММ ГОСТ 9389-75 2 кл.
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали
Не указана
Проволока углеродистая качественная латунированная бортовая 1ЛД-70БОРТ 1ММ
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали
Не указана
Проволока легированная пружинная 3ММ Н-ХН-2 60С2А ГОСТ 14963-78
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали
Не указана
Проволока легированная пружинная 1.6ММ Н-ХН-2 60С2А ГОСТ 14963-78
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали
Не указана
Проволока легированная пружинная 2ММ Н-ХН-2 60С2А ГОСТ 14963-78
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали
Не указана