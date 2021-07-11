Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металло-полимерных труб диаметром 15ММ подводка к унитазу

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металло-полимерных труб диаметром 15ММ подводка к унитазу- Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем