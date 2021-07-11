Выполнение сантехнических работ на объектах Управления эксплуатации зданий и сооружений

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение сантехнических работ на объектах Управления эксплуатации зданий и сооружений- Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем