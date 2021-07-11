Полировка кузова крупногабаритные автомобили и микроавтобусы тефлон, твердый воск
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
от 2500₽
Мойка комплексная Большой класс
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Уборка бесконтакная комплексная легкового автомобиля
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
от 650₽
Ополаскивание кузова легкового автомобиля с химией без протирки
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
от 200₽
Ополаскивание кузова джипа большого с химией без протирки
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
от 250₽
Ополаскивание кузова Газель (7 мест) с химией без протирки
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
от 250₽
Смыв следов насекомых
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
от 326000₽
Уборка бесконтактная легкового автомобиля кузов и коврики
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
от 350₽
Уборка бесконтактная джипа большого кузов и коврики
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
от 450₽
Уборка бесконтактная Газель (7 мест) кузов и коврики
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
от 450₽
Уборка бесконтакная комплексная джипа большого
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
от 750₽
Мойка экспресс B-класс
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана