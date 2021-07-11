Мойка подкрылок для автомобилей любого класса от снега и грязи

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мойка подкрылок для автомобилей любого класса от снега и грязи- Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги