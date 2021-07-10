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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Шкаф для хранения столовой посуды нейтральный Abat ШКН 6-3РН 380В 400Л нержавеющая сталь серебристый 1200х560х1800 220КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для хранения столовой посуды нейтральный Abat ШКН 6-3РН 380В 400Л нержавеющая сталь серебристый 1200х560х1800 220КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для хранения столовой посуды нейтральный Abat ШКН 6-3РН 380В 400Л нержавеющая сталь серебристый 1200х560х1800 220КГ- Мебель для офисов и предприятий торговли
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    Шкаф для хранения столовой посуды нейтральный Abat ШКН 6-3РН 380В 400Л нержавеющая сталь серебристый 1200х560х1800 220КГ

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    Цена
    от 77000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      79500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      95400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      95400c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      75806
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      90967,2
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Напряжение:380 В, Внутринний объем: 400л. Расположение агрегата верхнее. Кол-во дверей: 1. Размер противней:400х600. Энергопотребление: 4,5 кВт/сутки. Время заморозки за один цикл:240 мин. Время охлаждения за один цикл: 90 мин. Вес:220кг. Производство: Россия.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      90967,2c НДС
    • ООО "ТОРГЛИЗИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      70800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      84960
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      84960c НДС
    • ООО А-ЛЕКС
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      70000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      84000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      84000c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      70000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      84000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      84000c НДС
    • ООО "СТАНДАРТ КАЧЕСТВА-УРАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      64166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      77000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      77000c НДС

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