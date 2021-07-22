Ремонтно-строительные работы по заливке фундамента, площадки для автотранспорта, регион поставки Краснодарский край

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ремонтно-строительные работы по заливке фундамента, площадки для автотранспорта, регион поставки Краснодарский край- Работы свайные; работы по строительству фундаментов Эта группировка не включает: - работы по отрывке, см. 43.12.12; - бетонные и железобетонные работы, см. 43.99.40