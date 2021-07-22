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    Главная / Торговый портал / Работы свайные; работы по строительству фундаментов Эта группировка не включает: - работы по отрывке, см. 43.12.12; - бетонные и железобетонные работы, см. 43.99.40 / Ремонтно-строительные работы по заливке фундамента, площадки для автотранспорта, регион поставки Краснодарский край
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ремонтно-строительные работы по заливке фундамента, площадки для автотранспорта, регион поставки Краснодарский край

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ремонтно-строительные работы по заливке фундамента, площадки для автотранспорта, регион поставки Краснодарский край- Работы свайные; работы по строительству фундаментов Эта группировка не включает: - работы по отрывке, см. 43.12.12; - бетонные и железобетонные работы, см. 43.99.40
    4
    Ремонтно-строительные работы по заливке фундамента, площадки для автотранспорта, регион поставки Краснодарский край

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    Цена
    от 119661
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    Единица измерения:
    УСЛ ЕД
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    Поставщики
    • БОЦИЕВ РОДИОН ЗАУРБЕКОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      119661
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      119661
      Спецификация
      Строительство жилых и нежилых зданий
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      119661c НДС

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    Работы свайные; работы по строительству фундаментов Эта группировка не включает: - работы по отрывке, см. 43.12.12; - бетонные и железобетонные работы, см. 43.99.40
    от 119661
    В корзину
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