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    Главная / Торговый портал / Мебель офисная металлическая прочая / Стеллаж архивно-складской Практик ES 150KD оцинкованная сталь металлик 30КГ 750х300х1450ММ 4 полки Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стеллаж архивно-складской Практик ES 150KD оцинкованная сталь металлик 30КГ 750х300х1450ММ 4 полки Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стеллаж архивно-складской Практик ES 150KD оцинкованная сталь металлик 30КГ 750х300х1450ММ 4 полки Россия- Мебель офисная металлическая прочая
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    Стеллаж архивно-складской Практик ES 150KD оцинкованная сталь металлик 30КГ 750х300х1450ММ 4 полки Россия

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    Цена
    от 2474
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2061,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2474
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Торговая марка: Практик Подробные характеристики Материал каркаса: оцинкованная сталь Материал полки: оцинкованная сталь Цвет каркаса: металлик Цвет полки: металлик Гарантийный срок: 12 мес Вес изделия: 5.4 кг Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Наличие в салоне: нет Количество полок: 4 шт. Вес нагрузки на полку: 30 кг Серия: ES Страна производства: Россия Ценовая категория: бюджет Ширина: 750 мм Глубина: 300 мм Высота: 1450 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2474c НДС

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