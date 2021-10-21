Стул офисный Iso ТК-2 СH металл хром ткань темно-серый 120КГ мягкое сиденье, мягкая спинка
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф металлический для одежды ШМ-14 1850х300х490ММ 22КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Стул уличный складной Zena Origami сталь искусственный ротанг коричневый 440х840х590ММ
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 4420₽
Стул детский с хохломской росписью 620х330х340ММ (3 р.к.) арт.73040000000 АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф металлический для одежды ШРМ-АК 1860x600x500ММ светло-серый RAL7035 2 секции 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка
Шкафы металлические прочие
Не указана
Стул офисный металл черный ткань черный 400х400ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка ООО "УСС" Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 7560₽
Стол производственный ЦМИ Профи 1200х600х870ММ серый нержавеющая сталь/ДСП 20.8КГ
Столы офисные металлические
от 11800₽
Шкаф металлический для документов ШХА-50 490x385x1850ММ серый сталь 24КГ 2-дверный 4 полки 199499
Шкафы металлические прочие
от 9243,42₽
Стул офисный Изо С2.00.44 металл черный полиэфир черный 580х540х792ММ мягкое сиденье, мягкая спинка ГОСТ 16371-2014 ООО "ФЕСТ"
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 2028₽
Шкаф металлический архивный Практик AM1891 915х458х1830ММ серый сталь 45КГ 2-дверный двери распашные ключевой замок
Шкафы металлические прочие
от 23640₽
Кресло с подлокотниками искусственная кожа 670х720х1000ММ
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф металлический для одежды ШМ-11(400) 1850х400х490ММ металл 21КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
от 3824₽