Термопот Starwind STP5176 3.7Л 750ВТ нержавеющая сталь/пластик серебристый/черный закрытая спираль

Цена без НДС, руб.
2791,66
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Starwind
Подробные характеристики
Страна происхождения: Китай
Объем: 3.7 литр
Материал: нержавеющая сталь/пластик
Количество режимов нагрева воды: 1 шт.
Дисплей: Нет
Цвет: серебристый/черный
Подсветка: Нет
Тип насоса: ручной/электрический
Индикатор уровня воды: Да
Гарантийный срок: 12 мес
Панель управления: электронная
Функция повторного кипячения: Да
Съемная крышка: Нет
Световой индикатор работы: Нет
Тип нагревательного элемента: скрытый
Мощность: 750 вт
Рисунок: Нет