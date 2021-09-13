Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

Характеристики

Торговая марка: Ecotronic Подробные характеристики Тип устройства: пурифайер Рекомендуемое количество пользователей: до 20 Тип установки: напольный Система фильтрации: UF Тип и размер фильтров: 12" или 14", I или U-тип Особенности: Большая производительность Тип охлаждения воды: компрессорный Температурный режим: нагрев и охлаждение Управление подачей воды из крана: нажим кружкой Количество кранов подачи воды: 2 шт. Мощность нагрева, Вт: 1000 Мощность охлаждения, Вт: 140 Производительность нагрева: 15 литр/час Производительность охлаждения: 15 литр/час Подача воды комнатной температуры: Нет Температура нагревания воды: 4 град Температура охлаждения воды: 92 град Тип нагревательного элемента: внутренний Бак горячей воды: 5 литр Бак холодной воды: 7 литр Цвет: черный Цвет вставки: черный Защита от детей: Да Материал: пластик Высота: 1120 мм Ширина: 320 мм Глубина: 357 мм Страна происхождения: Народно-Демократическая республика Корея Комус-Гид: среднее количество пользователей (до 25)