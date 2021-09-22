Кресло для руководителя Бюрократ T-898 ткань/пластик серый 82х32х67СМ Top Gun на колесиках, с подлокотниками, с фиксацией в горизонтальном положении

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Бюрократ T-898 ткань/пластик серый 82х32х67СМ Top Gun на колесиках, с подлокотниками, с фиксацией в горизонтальном положении- Мебель для офисов и предприятий торговли