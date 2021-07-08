Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Светильник НБО-23-100-001 (Раунд большой) прозрачный Степень защиты IP44 Тип лампы ЛН/КЛЛ Количество ламп 1 Мощность ламп, Вт 60 Тип цоколя E27 Цвет Белый Высота, мм 93 Длина, мм 203 Ширина, мм 203 Оптическая часть Отражатель Способ монтажа Накладной Тип изделия Светильник Напряжение, В 220 Материал рассеивателя Стекло Пускорегулирующая аппаратура Не предусмотрена Материал изделия Пластик, стекло Сфера применения Подсобные, хозяйственные помещения Материал основания светильника Пластик Масса, кг 0.913 ГОСТ Р 54350-2015 "Элтех"-Россия
Регионы поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)