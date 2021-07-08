Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Светильник люминесцентный ЛСП-44-2х36-010 ЭПРА IP65 (Полистирол) Степень защиты IP65 Высота, мм 108 Длина, мм 1279 Ширина, мм 147 Тип лампы ЛЛ Количество ламп 2 Мощность ламп, Вт 36 Тип цоколя G13 Пускорегулирующая аппаратура В комплекте Напряжение, В 220 Тип изделия Светильник Наличие стекла Да Материал рассеивателя Полистирол Способ монтажа Накладной Мощность, Вт 36 Крепление Однозвенные замки из нержавеющей стали Тип ПРА ЭПРА Масса, кг 3.8 Класс защиты IV Материал корпуса ГОСТ Р 54350-2015 "ЭПРА"-Россия
Регионы поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)