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    Главная / Торговый портал / Тумбы офисные металлические / Тумба офисная с 3 выдвижными ящиками(тандем-бокс) Дельта 13201 450х450х600ММ светло-серый МДФ/ пластик/ ЛДСП/ металл опоры колесные, ручки -скоба, хром, упаковка из 5-ти слойного гофрокартона, в каждом комплекте-паспорт на изделие и гарантийный талон ООО Фермата Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тумба офисная с 3 выдвижными ящиками(тандем-бокс) Дельта 13201 450х450х600ММ светло-серый МДФ/ пластик/ ЛДСП/ металл опоры колесные, ручки -скоба, хром, упаковка из 5-ти слойного гофрокартона, в каждом комплекте-паспорт на изделие и гарантийный талон ООО Фермата Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тумба офисная с 3 выдвижными ящиками(тандем-бокс) Дельта 13201 450х450х600ММ светло-серый МДФ/ пластик/ ЛДСП/ металл опоры колесные, ручки -скоба, хром, упаковка из 5-ти слойного гофрокартона, в каждом комплекте-паспорт на изделие и гарантийный талон ООО Фермата Россия- Тумбы офисные металлические
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    Тумба офисная с 3 выдвижными ящиками(тандем-бокс) Дельта 13201 450х450х600ММ светло-серый МДФ/ пластик/ ЛДСП/ металл опоры колесные, ручки -скоба, хром, упаковка из 5-ти слойного гофрокартона, в каждом комплекте-паспорт на изделие и гарантийный талон ООО Фермата Россия

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    Цена
    от 25650
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    Поставщики
    • ДЕМЕНТИЕВСКИЙ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25650
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      25650
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Габаритный размер (ШхГхВ) 450х450х600 мм. Топ тумбы выполнен из МДФ толщиной 32 мм, покрытие столешницы HPL пластик, толщина 1 мм; цвет - светло-серый. Каркас - ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм - столешница и каркас. Тумба имеет 3 выдвижных ящика, механизм выдвижения ящиков - тандем-бокс. Колесные опоры. Ручки - скоба металл хром матовый, можосевое расстояние 128 мм. Товар должен поставляться в упаковке из 5-ти слойного гофрокартона, обеспечивающей его сохранность при неоднократных погрузках-разгрузках, транспортировках и хранении. Фурнитура должна находиться внутри упаковки. В каждом комплекте мебельного изделия должен находиться паспорт на изделие и гарантийный талон. Для первичной приемки на упаковке каждого предмета мебельного изделия должна быть нанесена маркировка, содержащая наименование товара, заводской артикул, схематическое изображение, штрих код, вес, дату его изготовления, а также номер предмета товара и количество предметов, входящих в товар (при передаче товара, состоящего из нескольких предметов). Все материалы и изделие должны соответствовать действующим техническим стандартам.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      25650c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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