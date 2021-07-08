Стол-ванна для мойки керна СВ-100 2156х1216х658ММ базовый комплект: стол-мойка, отстойник, паспорт
Столы офисные металлические
Не указана
Шкаф картотечный Практик AFC-04 металлический серый полуматовый RAL 7038 470х630х1330ММ 51КГ 4 ящика A4 S20299040102
Шкафы картотечные металлические
от 13900₽
Шкаф лабораторный вытяжной модульный демонстрационный 1200 ШВМДк 1300х750х2275ММ керамика монолитная KS-12 без воды ТУ-5620-002-96819979-2012 ООО "ЛАМО" Россия
Шкафы металлические прочие
от 170188,26₽
Шкаф металлический для одежды разборный ДиКом ОД-423 2000х800х500ММ серый полуматовый RAL 7038
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф лабораторный вытяжной модульный 499 1600х750х2275ММ металл с вытяжным патрубком, подъемным экраном со стеклом Триплекс, столешница из керамогранита, светильник, раковина, евророзетки, тумба, регулируемые опоры ООО "ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ"
Шкафы металлические прочие
от 304920₽
Шкаф для ключей ключница K-60 на 60 ключей ключевой 343х70х430ММ серый металл
Мебель офисная металлическая прочая
от 3840₽
Шкаф металлический инструментальный Т 1.4s.4s.2 1850х985х500ММ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический архивный AL2012 1200х450х2000ММ серый 73КГ 2-дверный 4 полки двери раздвижные (купе)
Шкафы металлические прочие
от 22196₽
Шкаф металлический для документов Надежда ШМС-1 490x464x409ММ серый 1-дверный
Шкафы металлические прочие
Не указана
Сиденье стадионное СФ-1 пластик синий
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф металлический архивный А-8 1850х800х500ММ светло-серый RAL7035 40КГ 2-дверный ГОСТ 16371-2014 ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический бухгалтерский Контур КБС 021 420х360х1300ММ серый 37КГ 1-дверный с механическими ключевыми замками 178310 ГОСТ 16371-2014
Шкафы металлические прочие
от 11700,95₽