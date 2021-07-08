Характеристики

Габаритный размер (ШхГхВ) 450х450х600 мм. Топ тумбы выполнен из МДФ толщиной 32 мм, покрытие столешницы HPL пластик, толщина 1 мм; цвет - светло-серый. Каркас - ЛДСП 16 мм. Кромка 2 мм - столешница и каркас. Тумба имеет 3 выдвижных ящика, механизм выдвижения ящиков - тандем-бокс. Колесные опоры. Ручки - скоба металл хром матовый, можосевое расстояние 128 мм. Товар должен поставляться в упаковке из 5-ти слойного гофрокартона, обеспечивающей его сохранность при неоднократных погрузках-разгрузках, транспортировках и хранении. Фурнитура должна находиться внутри упаковки. В каждом комплекте мебельного изделия должен находиться паспорт на изделие и гарантийный талон. Для первичной приемки на упаковке каждого предмета мебельного изделия должна быть нанесена маркировка, содержащая наименование товара, заводской артикул, схематическое изображение, штрих код, вес, дату его изготовления, а также номер предмета товара и количество предметов, входящих в товар (при передаче товара, состоящего из нескольких предметов). Все материалы и изделие должны соответствовать действующим техническим стандартам.