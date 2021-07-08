Фильтр сетчатый IS16М.01.0600.100.16.Ф/Ф с магнитной вставкой MB-01 100ММ 16МЕГАПА +300ГРАД ЦЕЛЬС с КОФ (плоские фланцы, прокладки, гайки, болты) Ду100 Pу16
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр сетчатый IS16М.01.0600.100.16.Ф/Ф с магнитной вставкой MB-01 100ММ 16МЕГАПА +300ГРАД ЦЕЛЬС с КОФ (плоские фланцы, прокладки, гайки, болты) Ду100 Pу16- Фильтры жидкостные
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