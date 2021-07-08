Устройство для прочистки труб трос сантехнический с натяжным устройством под сменный наконечник ПК "СТР" D=20ММ / 35ММ и насадки 16ММ L=40М
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Не указана
Устройство для прочистки труб Электромеханическая машина Voll V-Clean 150 20-150ММ для механической и гидродинамической промывки трубопроводов 400ОБ/МИН 49КГ 570ВТ 220В 520х480х670СМ
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
от 81600₽
Устройство для прочистки труб гидромеханической Торнадо Пневмо Пневмопривод, блок подачи воды, комплект штанг L=4.6м (ф6,8,10,12 или14мм), ящик для переноски привода, чехол для хранения штанг
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
от 51000₽
Нагреватель электрический General Pipe Дракон-400 2200ВТ для разморозки труб 350х300х300ММ 230В кабели 2х20М
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
от 156000₽
Устройство для прочистки труб гидромеханической Торнадо Электро Электропривод 1,2кВт, блок подачи воды, комплект штанг (ф6,8,10,12 или 14мм) L=4.6м, ящик для переноски привода, чехол для хранения штанг
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
от 54000₽
Устройство для прочистки труб гидромеханической Торнадо Электро 12 Электропривод 1,2кВт, блок подачи воды, комплект штанг (ф12мм) L=4.6м, ящик для переноски привода, чехол для хранения штанг
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
от 54000₽
Устройство для прочистки труб гидромеханической Торнадо Электро 10 Электропривод 1,2кВт, блок подачи воды, комплект штанг (ф10мм) L=4.6м, ящик для переноски привода, чехол для хранения штанг
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
от 54000₽
Устройство для прочистки труб Прочистная машина секционного типа K-1500 SE для труб 50 - 250ММ
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
от 321173,6₽
Устройство для прочистки труб дисковое Восток Д4Т-300 полиуретановое 325ММ ООО НПФ Востокнефтегаз
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
от 31200₽
Устройство для прочистки труб вантуз насосного типа Rothenberger Ropump Super Plus 370ММ 72070X
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
от 18800₽