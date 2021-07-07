Техническое обслуживание лифтового оборудования Otis, Shindler, Farma Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Услуги Услуга по демонтажу горизонтальных жалюзи Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 350 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена платы Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 3655,2 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена вкладышей башмаков Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 3655,2 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тяговых ремней (канатов) Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 255864 ₽ В корзину

Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов цена из расчёта сметы Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Услуги по замене вертикальных жалюзи (установка и демонтаж старых) Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 902 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского 2001ГОД 400КГ на 4 остановки Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Услуги по изготовлению и монтажу знаков - по изготовлению, установке и обслуживанию знаков обозначения трассы магистральных газопроводов и дорожных знаков Работы по монтажу знаков (светящихся или нет) от 285000 ₽ В корзину

Ремонт и техническое обслуживание крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Услуги Услуга по демонтаж вертикальных жалюзи Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 1100 ₽ В корзину