Техническое обслуживание лифта пассажирского 2001ГОД 400КГ на 4 остановки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Услуги Услуга по монтажу горизонтальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 875₽
Услуги Услуга по демонтажу горизонтальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 350₽
Услуги Услуга по монтажу вертикальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 1625₽
Услуги Услуга по демонтаж вертикальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 1100₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ремня привода дверей
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 9138₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена крепления кнопочных элементов
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 1827,6₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ролика замка двери шахты
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 1827,6₽
Техническое обслуживание лифта малогрузового 2013ГОД 100КГ на 3 остановки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Услуги по замене вертикальных жалюзи (установка и демонтаж старых)
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 902₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена вкладышей башмаков
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 3655,2₽
Техническое обслуживание лифта более 10 этажей
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 7500₽