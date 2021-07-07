Услуги по изготовлению и монтажу знаков - по изготовлению, установке и обслуживанию знаков обозначения трассы магистральных газопроводов и дорожных знаков Работы по монтажу знаков (светящихся или нет) от 285000 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ограничителя скорости Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 16448,4 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тяговых ремней (канатов) Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 255864 ₽ В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт, фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов Работы по монтажу знаков (светящихся или нет) Не указана В корзину

Ремонт и техническое обслуживание грузовой тележки с механизмом передвижения крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Замена опорно-поворотного устройства автомобильного крана КС-45717-1Р Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ремня привода дверей Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 9138 ₽ В корзину

Ремонт и техническое обслуживание механизма подъема крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Услуги Услуга по демонтаж вертикальных жалюзи Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 1100 ₽ В корзину

Услуги по замене вертикальных жалюзи (установка и демонтаж старых) Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 902 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину