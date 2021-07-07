Услуги по изготовлению и монтажу знаков - по изготовлению, установке и обслуживанию знаков обозначения трассы магистральных газопроводов и дорожных знаков
Работы по монтажу знаков (светящихся или нет)
от 285000₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ограничителя скорости
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 16448,4₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тяговых ремней (канатов)
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 255864₽
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт, фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
Работы по монтажу знаков (светящихся или нет)
Не указана
Ремонт и техническое обслуживание грузовой тележки с механизмом передвижения крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Замена опорно-поворотного устройства автомобильного крана КС-45717-1Р
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ремня привода дверей
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 9138₽
Ремонт и техническое обслуживание механизма подъема крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Услуги Услуга по демонтаж вертикальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 1100₽
Услуги по замене вертикальных жалюзи (установка и демонтаж старых)
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 902₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Услуги по замене вертикальных жалюзи, демонтаж и монтаж.
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 147975,02₽