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    Главная / Торговый портал / Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные / Станок фрезерный Корвет 413 для выполнения фрезерных, сверлильных и шлифовальных операций по обработке металла, дерева, пластмассы 220В 350ВТ 190ММ 690х520х460ММ 47КГ ООО СТМ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок фрезерный Корвет 413 для выполнения фрезерных, сверлильных и шлифовальных операций по обработке металла, дерева, пластмассы 220В 350ВТ 190ММ 690х520х460ММ 47КГ ООО СТМ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок фрезерный Корвет 413 для выполнения фрезерных, сверлильных и шлифовальных операций по обработке металла, дерева, пластмассы 220В 350ВТ 190ММ 690х520х460ММ 47КГ ООО СТМ Россия- Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
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    Станок фрезерный Корвет 413 для выполнения фрезерных, сверлильных и шлифовальных операций по обработке металла, дерева, пластмассы 220В 350ВТ 190ММ 690х520х460ММ 47КГ ООО СТМ Россия

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    • ООО "СТМ"
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      Спецификация
      Производство деревообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
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