Станок фрезерный Корвет 413 для выполнения фрезерных, сверлильных и шлифовальных операций по обработке металла, дерева, пластмассы 220В 350ВТ 190ММ 690х520х460ММ 47КГ ООО СТМ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок фрезерный Корвет 413 для выполнения фрезерных, сверлильных и шлифовальных операций по обработке металла, дерева, пластмассы 220В 350ВТ 190ММ 690х520х460ММ 47КГ ООО СТМ Россия- Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные