Набор реагентов SARS-CoV-2ИФА-IgM Алкор Био для качественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов M к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека 96 определений Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов SARS-CoV-2ИФА-IgM Алкор Био для качественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов M к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека 96 определений Россия- Реагенты диагностические