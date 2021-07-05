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    Главная / Торговый портал / Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки / Доска для покрытия полов паркетная Karelia Дуб Стори Смокд Сандстоун 2260х187х15ММ дуб коричневый масло
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Доска для покрытия полов паркетная Karelia Дуб Стори Смокд Сандстоун 2260х187х15ММ дуб коричневый масло

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска для покрытия полов паркетная Karelia Дуб Стори Смокд Сандстоун 2260х187х15ММ дуб коричневый масло- Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    2
    Доска для покрытия полов паркетная Karelia Дуб Стори Смокд Сандстоун 2260х187х15ММ дуб коричневый масло

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 8257,66
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    Единица измерения:
    М2
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    Поставщики
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6881,38
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8257,66
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8257,66c НДС
    • ООО "СОЮЗ-СТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6881,38
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8257,66
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Паркетная доска Karelia Дуб Стори Смокд Сандстоун покрытие масло, однополосный дизайн, замковая система, матовая
      Минимальная партия
      33
      Регионы поставки
      Подробнее
      8257,66c НДС

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