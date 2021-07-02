Кабель силовой с алюминиевой жилой АВБШвнг(А) 4х95ММ2 мс(N) 1КВ ТУ 16-705.499-2010

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с алюминиевой жилой АВБШвнг(А) 4х95ММ2 мс(N) 1КВ ТУ 16-705.499-2010- Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ