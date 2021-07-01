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    Главная / Торговый портал / Изделия прочие из дерева / Шайка деревянная ушат Банные штучки 5Л дуб 270ММ 220ММ с нержавеющей металлической вставкой 33371
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шайка деревянная ушат Банные штучки 5Л дуб 270ММ 220ММ с нержавеющей металлической вставкой 33371

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шайка деревянная ушат Банные штучки 5Л дуб 270ММ 220ММ с нержавеющей металлической вставкой 33371- Изделия прочие из дерева
    0
    Шайка деревянная ушат Банные штучки 5Л дуб 270ММ 220ММ с нержавеющей металлической вставкой 33371

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    Цена
    от 4980
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    Поставщики
    • СИМОНОВА ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4980
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4980
      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
      Характеристики
      Арт. 655001143 Тип: Бондарные изделия, ковши, тазы, кружки Марка: Банные штучки Страна производства: Россия Длина (мм): 270 Материал: Дерево/металл Объём (л): 5 Вес брутто (кг/шт) : 2.6 Ширина (мм): 270 Высота (мм): 220
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      4980c НДС

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