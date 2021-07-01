Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

Характеристики

дель ViBRA AJH-420CE MAX 420 г MIN 0.02 г Дискретность 0.001 г Класс точности Высокий (II) по OIML R 76-1-2011 Дисплей Жидкокристаллический с подсветкой Размер платформы Ø 118 мм Калибровка Внутренняя Возможность автономного питания (от аккумулятора - опция) Интерфейс RS-232C Габариты 235х182х168 мм, включая ветрозащиту Вес 1.6 кг Сделано в Японии Гарантия 7 лет Свидетельство о первичной метрологической поверке в комплекте