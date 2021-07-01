Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
дель
ViBRA AJH-420CE
MAX
420 г
MIN
0.02 г
Дискретность
0.001 г
Класс точности
Высокий (II) по OIML R 76-1-2011
Дисплей
Жидкокристаллический с подсветкой
Размер платформы
Ø 118 мм
Калибровка
Внутренняя
Возможность автономного питания (от аккумулятора - опция)
Интерфейс
RS-232C
Габариты
235х182х168 мм, включая ветрозащиту
Вес
1.6 кг
Сделано в Японии
Гарантия 7 лет
Свидетельство о первичной метрологической поверке в комплекте