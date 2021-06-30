Кабель силовой с алюминиевой жилой круглая/секторная ПВХ-пластикат А 4х240ММ2 мс 1КВ -50...+50 ГРАД ЦЕЛЬС 54.6ММ АВВГнг-мс(N)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с алюминиевой жилой круглая/секторная ПВХ-пластикат А 4х240ММ2 мс 1КВ -50...+50 ГРАД ЦЕЛЬС 54.6ММ АВВГнг-мс(N)- Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ