Фильтр сетчатый с повышенной грязеемкостью для очистки технических жидкостей в станках от механических примесей 0.04С42-54А ТУ 2-053-1614-82 ООО "Рязанский станкозавод" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр сетчатый с повышенной грязеемкостью для очистки технических жидкостей в станках от механических примесей 0.04С42-54А ТУ 2-053-1614-82 ООО "Рязанский станкозавод" Россия- Фильтры жидкостные