Тиски станочные поворотные Micron Т-250 250ММ Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Тиски слесарные индустриальные поворотные с наковальней ТСЧ Сорокин 200ММ Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Тиски станочные поворотные ГМ7216П-02 160ММ Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Патрон цанговый 6151-7043-00 Патроны токарные и планшайбы Не указана В корзину

Патрон токарный 4-х кулачковый 7103-0047П 315ММ Патроны токарные и планшайбы от 45340 ₽ В корзину

Плита магнитная 7208-0003 125x400ММ Плиты станочные магнитные от 38400 ₽ В корзину

Тиски слесарные настольные, шарнирные, на присоске MATRIX 18506 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 2240 ₽ В корзину

Тиски слесарные поворотные ТСЧ Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Патрон цанговый 3.2ММ 558209.015.001-04 Патроны токарные и планшайбы Не указана В корзину

Тиски станочные неповоротные Sitomo Гомель 7200-0219-02 200ММ чугун СЧ20 33КГ ГОСТ 16518-96 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 27660 ₽ В корзину

Стол поворотный НС-3В ММ Предназначен для установки и закрепления деталей, обеспечивают их обработку с нескольких сторон. 40000КГ 6530х5300х1350ММ 50000КГ ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия Столы поворотные Не указана В корзину