Тиски станочные поворотные Micron Т-250 250ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Тиски слесарные индустриальные поворотные с наковальней ТСЧ Сорокин 200ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Тиски станочные поворотные ГМ7216П-02 160ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Патрон цанговый 6151-7043-00
Патроны токарные и планшайбы
Не указана
Патрон токарный 4-х кулачковый 7103-0047П 315ММ
Патроны токарные и планшайбы
от 45340₽
Плита магнитная 7208-0003 125x400ММ
Плиты станочные магнитные
от 38400₽
Тиски слесарные настольные, шарнирные, на присоске MATRIX 18506
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 2240₽
Тиски слесарные поворотные ТСЧ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Патрон цанговый 3.2ММ 558209.015.001-04
Патроны токарные и планшайбы
Не указана
Тиски станочные неповоротные Sitomo Гомель 7200-0219-02 200ММ чугун СЧ20 33КГ ГОСТ 16518-96
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 27660₽
Стол поворотный НС-3В ММ Предназначен для установки и закрепления деталей, обеспечивают их обработку с нескольких сторон. 40000КГ 6530х5300х1350ММ 50000КГ ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия
Столы поворотные
Не указана
Тиски станочные 250ММ 7200-3218
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 12462₽