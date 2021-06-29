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    Главная / Торговый портал / Столы поворотные / Стол поворотный круглый 320ММ класс точности Н с ручным приводом 125х420/1630х450/1500ММ ООО "Рязанский станкозавод" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол поворотный круглый 320ММ класс точности Н с ручным приводом 125х420/1630х450/1500ММ ООО "Рязанский станкозавод" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол поворотный круглый 320ММ класс точности Н с ручным приводом 125х420/1630х450/1500ММ ООО "Рязанский станкозавод" Россия- Столы поворотные
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    Стол поворотный круглый 320ММ класс точности Н с ручным приводом 125х420/1630х450/1500ММ ООО "Рязанский станкозавод" Россия

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    Цена
    от 86400
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "УРАЛЕВРОСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      72000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      86400
      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      86400c НДС

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