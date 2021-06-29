Тиски станочные поворотные А200 160ММ 7200-3213
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 20400₽
Тиски станочные поворотные ЗАО "Гомельский механический завод" 7220П-02 200ММ чугун СЧ20 ГОСТ 16518-96
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 39800₽
Призма магнитная 7820-8044 100x210ММ
Плиты станочные магнитные
от 27494₽
Тиски слесарные поворотные с наковальней Сорокин 1.925 "Зубр"
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Патрон токарный 7100-0002 100ММ ОАО «Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ»
Патроны токарные и планшайбы
Не указана
Патрон токарный 3-х кулачковый 3-250.35.34В-250 250ММ ОАО "БелТАПАЗ"
Патроны токарные и планшайбы
от 35220,01₽
Патрон токарный с промежуточным фланцем 3-160.05.14/01П 160ММ ГОСТ 7081-0621
Патроны токарные и планшайбы
от 22980₽
Винт US 2506-T07P
Патроны токарные и планшайбы
от 280,8₽
Плита магнитная прямоугольная 7208-0103В 125х250ММ 10КГ ГОСТ 16528-87 ОАО "Читинский станкостроительный завод" Россия
Плиты станочные магнитные
Не указана
Плита магнитная прямоугольная 7208-0117В 320х630ММ 106КГ ГОСТ 16528-87 ОАО "Читинский станкостроительный завод" Россия
Плиты станочные магнитные
Не указана
Стол поворотный круглый 320ММ класс точности Н с ручным приводом 125х420/1630х450/1500ММ ООО "Рязанский станкозавод" Россия
Столы поворотные
от 86400₽
Тиски станочные 7200-0214 стальные
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана