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    Главная / Торговый портал / Столы поворотные / Стол поворотный глобусный синусный 7400-4065 440ММ класс точности А с ручным приводом для станков: верт-фрез ВМ127М, фрезерного 6Р82, гориз-фрез.6Т-82, радиал-сверл.2С550А 370КГ ГОСТ 16163-90 ООО "Рязанский станкозавод" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол поворотный глобусный синусный 7400-4065 440ММ класс точности А с ручным приводом для станков: верт-фрез ВМ127М, фрезерного 6Р82, гориз-фрез.6Т-82, радиал-сверл.2С550А 370КГ ГОСТ 16163-90 ООО "Рязанский станкозавод" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол поворотный глобусный синусный 7400-4065 440ММ класс точности А с ручным приводом для станков: верт-фрез ВМ127М, фрезерного 6Р82, гориз-фрез.6Т-82, радиал-сверл.2С550А 370КГ ГОСТ 16163-90 ООО "Рязанский станкозавод" Россия- Столы поворотные
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    Стол поворотный глобусный синусный 7400-4065 440ММ класс точности А с ручным приводом для станков: верт-фрез ВМ127М, фрезерного 6Р82, гориз-фрез.6Т-82, радиал-сверл.2С550А 370КГ ГОСТ 16163-90 ООО "Рязанский станкозавод" Россия

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    Цена
    от 423384
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "УРАЛЕВРОСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      352820
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      423384
      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      423384c НДС

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