Стол поворотный глобусный синусный 7400-4065 440ММ класс точности А с ручным приводом для станков: верт-фрез ВМ127М, фрезерного 6Р82, гориз-фрез.6Т-82, радиал-сверл.2С550А 370КГ ГОСТ 16163-90 ООО "Рязанский станкозавод" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол поворотный глобусный синусный 7400-4065 440ММ класс точности А с ручным приводом для станков: верт-фрез ВМ127М, фрезерного 6Р82, гориз-фрез.6Т-82, радиал-сверл.2С550А 370КГ ГОСТ 16163-90 ООО "Рязанский станкозавод" Россия- Столы поворотные