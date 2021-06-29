Муфта электромагнитная контактная, 14 габарит ЭТМ 142-2Н для станка горизонтально-фрезерного 6Т-82 шлицевое соединение 1000Н/М масляная среда ТУ 4171-003-49141806-2002 ООО "Рязанский станкозавод" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Муфта электромагнитная контактная, 14 габарит ЭТМ 142-2Н для станка горизонтально-фрезерного 6Т-82 шлицевое соединение 1000Н/М масляная среда ТУ 4171-003-49141806-2002 ООО "Рязанский станкозавод" Россия- Части и принадлежности станков для обработки металлов