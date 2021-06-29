Призма магнитная 7820-8044 100x210ММ
Плиты станочные магнитные
от 27494₽
Тиски слесарные поворотные ТСЧ-150 Гомель 150ММ 30000Н 20.5КГ чугун СЧ-20 ГОСТ 4045-75
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 12968,21₽
Винт US 44012-T15P
Патроны токарные и планшайбы
от 382,8₽
Патрон токарный 3-х кулачковый самоцентрирующий спирально-реечный Белтапаз 3-250.35.14/7100-035 тип 2 исполнение 1 250ММ ГОСТ 2675-80
Патроны токарные и планшайбы
Не указана
Тиски слесарные поворотные настольные станционарные
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 2607,6₽
Инструмент многофункциональный аккумуляторный Bosch AdvancedMulti 18 универсальный 0603104021
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
от 16200₽
Тиски слесарные поворотные ТСЧ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Плита магнитная прямоугольная 7208-0021 320х1250ММ для шлифовального станка марки 3Л722В-70 ГОСТ 16528-87 ООО "Рязанский станкозавод" Россия
Плиты станочные магнитные
от 165600₽
Тиски слесарные модернизированные тип 1 ТСМ 200 200ММ ГОСТ 4045-75
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 12492₽
Тиски станочные поворотные Глазов 7200-3210 125ММ стальные
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Стержень паяльно-сварочный ЭХЗ-1150А 3.5-5ММ
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
Не указана
Патрон цанговый 40-ER32/12 с набором цанг ГОСТ25827-93
Патроны токарные и планшайбы
от 16200₽