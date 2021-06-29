Призма магнитная 7820-8044 100x210ММ Плиты станочные магнитные от 27494 ₽ В корзину

Тиски слесарные поворотные ТСЧ-150 Гомель 150ММ 30000Н 20.5КГ чугун СЧ-20 ГОСТ 4045-75 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 12968,21 ₽ В корзину

Винт US 44012-T15P Патроны токарные и планшайбы от 382,8 ₽ В корзину

Патрон токарный 3-х кулачковый самоцентрирующий спирально-реечный Белтапаз 3-250.35.14/7100-035 тип 2 исполнение 1 250ММ ГОСТ 2675-80 Патроны токарные и планшайбы Не указана В корзину

Тиски слесарные поворотные настольные станционарные Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 2607,6 ₽ В корзину

Инструмент многофункциональный аккумуляторный Bosch AdvancedMulti 18 универсальный 0603104021 Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные от 16200 ₽ В корзину

Тиски слесарные поворотные ТСЧ Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Плита магнитная прямоугольная 7208-0021 320х1250ММ для шлифовального станка марки 3Л722В-70 ГОСТ 16528-87 ООО "Рязанский станкозавод" Россия Плиты станочные магнитные от 165600 ₽ В корзину

Тиски слесарные модернизированные тип 1 ТСМ 200 200ММ ГОСТ 4045-75 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 12492 ₽ В корзину

Тиски станочные поворотные Глазов 7200-3210 125ММ стальные Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Стержень паяльно-сварочный ЭХЗ-1150А 3.5-5ММ Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные Не указана В корзину