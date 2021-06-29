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    Главная / Торговый портал / Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм / Лента стальная Ст08пс 0.7ММ 137ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лента стальная Ст08пс 0.7ММ 137ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лента стальная Ст08пс 0.7ММ 137ММ- Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
    10
    Лента стальная Ст08пс 0.7ММ 137ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 225840
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМПЛЕКТ СЕРВИС", ООО "КС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      188200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      225840
      Спецификация
      Производство холоднотянутого штрипса
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      225840c НДС
    • ООО "МПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство холоднотянутого штрипса
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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