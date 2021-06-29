Лента стальная упаковочная 0.5ММ 20ММ ГОСТ 3560-73
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
от 386,88₽
Лента стальная холоднокатаная 50ХФА-С 0.7ММ 70ММ ГОСТ 2283-79
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
от 238800₽
Лента стальная холоднокатаная упаковочная Ст08пс 0.5ММ 30ММ
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
Не указана
Лента стальная холоднокатаная М 0.7ММ 20ММ ГОСТ 3560-73
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
от 43₽
Лента стальная плющенная ст10 5ММ 10ММ ТУ 14-4-550-57-2007
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
от 116220₽
Лента стальная нержавеющая упаковочная без перфорации Стреппинг лента Мечел 0.5ММ 20ММ 340КГ оцинкованная бухта 55КГ ГОСТ 3560-73 Россия
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
от 19104₽
Лента стальная нержавеющая 0.1ММ 300ММ М ПТ О 12Х18Н10Т ГОСТ 4986
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
от 1800000₽
Лента стальная нержавеющая холоднокатаная 12х18н10т 2ММ ГОСТ 4986-79
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
от 360₽
Лента стальная холоднокатаная 12Х18Н10Т ГОСТ 4986-79
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
от 3360₽
Лента стальная нержавеющая 0.3ММ 80ММ 12Х18Н9 Н НТ О 2 Б ГОСТ 4986-79
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
от 1350000₽
Лента стальная нержавеющая 0.35ММ 80ММ 12Х18Н9 ГОСТ 4986-79 ПН-НТ-О
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
от 1211880₽
Полоса омедненная GALMAR 30x4ММ 120ММ2 бухта GL-11075-20
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм
Не указана