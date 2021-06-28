Установка для очистки вод промышленная для умягчения воды ATOLL RFS -1470/168SE-ALT1 М3/Ч ММ непрерывного действия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка для очистки вод промышленная для умягчения воды ATOLL RFS -1470/168SE-ALT1 М3/Ч ММ непрерывного действия- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод