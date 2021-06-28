Машина посудомоечная ММУ-1000М 200Л 1600 тарелок/час 3700х1050х1300ММ 35.7КВТ 380В 535КГ
Машины посудомоечные промышленного типа
от 490000₽
Машина посудомоечная купольного типа Silanos E-1000 360-540 тарелок/час 640х7320х1820ММ нержавеющая сталь AISI 304 380В 6.75КВТ 115КГ
Машины посудомоечные промышленного типа
от 225000₽
Машина посудомоечная туннельного типа ABAT МПТ-2000 Л 46,6кВт, 400/230В 1998 тарелок/час 2145х770х1965ММ
Машины посудомоечные промышленного типа
от 446721,57₽
Машина посудомоечная купольного типа МПК-700К-01 Л 700 тарелок/час 725х830х1490(1920)ММ 10.5КВТ 380В 100КГ
Машины посудомоечные промышленного типа
от 110400₽
Машина посудомоечная с фронтальной загрузкой Vortmax Drive 500 30/40 кассет/час 572х627х55ММ 380В 5.2КВТ 55КГ Италия
Машины посудомоечные промышленного типа
от 120904₽
Машина посудомоечная купольного типа Fagor CO-142 DD кассеты 65ШТ/Ч, 1170 тарелок в час, 2340 стаканов в час 630х750х1465ММ анодированный алюминий/ нержавеющая сталь AISI 304 380В 14.1КВТ 3 режима 92КГ с электронной панелью управления, с дозатором FAGOR IND, S. COOP. Испания
Машины посудомоечные промышленного типа
от 294355₽
Машина посудомоечная туннельного типа МПТ–1700 Л 1710 тарелок/час ММ КВТ В КГ
Машины посудомоечные промышленного типа
от 319899,18₽
Машина посудомоечная купольного типа ООО "Фросто" Abat МПК 700К Л 700 тарелок/час 740х842х1485ММ 10.5КВТ 380/220В 2 107КГ
Машины посудомоечные промышленного типа
от 118095₽
Машина посудомоечная фронтальная ПММ Ф2 Л 540 тарелок/час 550х600х835ММ 7.5КВТ В 65КГ
Машины посудомоечные промышленного типа
от 118000₽
Машина посудомоечная МПК-700К Л 700 тарелок/час 725х830х1490ММ 11КВТ 400В КГ
Машины посудомоечные промышленного типа
от 129800₽
Машина посудомоечная купольного типа МПК-700 Л 700 тарелок/час ММ КВТ В КГ
Машины посудомоечные промышленного типа
от 156009₽
Машина посудомоечная купольного типа МПК-1100К Л 1100 тарелок/час ММ 13.5КВТ В КГ
Машины посудомоечные промышленного типа
от 165984,5₽