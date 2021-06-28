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    Главная / Торговый портал / Машины посудомоечные промышленного типа / Машина посудомоечная МПК-500Ф Л 500 тарелок/час 590x640x864ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Машина посудомоечная МПК-500Ф Л 500 тарелок/час 590x640x864ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина посудомоечная МПК-500Ф Л 500 тарелок/час 590x640x864ММ- Машины посудомоечные промышленного типа
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    Машина посудомоечная МПК-500Ф Л 500 тарелок/час 590x640x864ММ

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