Уплотнитель Уплотнительная машина UM-25 "Бурлак" для качественного выполнения работ по уплотнению твердух бытовых и промышленных отходов ММ 3300ММ КМ/Ч 26Т 3500х1200х2000ММ ГОСТ 31548-2012, ГОСТ EN 474-11-2012 ТУ 4824-026-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия

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