Деталь катков дорожных балансир средних катков 71-2946012
Катки дорожные самоходные
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый с бульдозерным оборудованием КИРОВЕЦ К-708УДМ 7000КГ М ЯМЗ-238НД5 300ЛС КМ/Ч М3 3,16 м 23Т ТУ 4835-001-39448337-2016 АО "ПТЗ" Россия
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана
Экскаватор гусеничный Hyundai R220 М ММ ГРАД ЦЕЛЬС
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Погрузчик фронтальный одноковшовый многоцелевой МКСМ-800Н 8000КГ М Четырехтактный трехцилиндровый дизель, воздушного охлаждения 50ЛС 13 град 10КМ/Ч ГОСТ 31553-2012 (ТУ475-611-93) 533Н-сб2РЭ ОАО "Курганмашзавод" Россия
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
Не указана
Каток дорожный самоходный вибрационный тротуарный ручной DM-006 для уплотнения различных дорожных покрытий, начиная от зернистых материалов (таких как грунт), заканчивая асфальтобетонными смесями, где применение обычных катков невозможно из-за их размеров и ограниченной маневренности 600ММ 730х2350х1100ММ 0.6Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-038-061201310-2017 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
Катки дорожные самоходные
Не указана
Каток дорожный самоходный вибрационный DM-07-VD для уплотнения песчаных грунтов и асфальтобетонных смесей при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования 1500ММ 4420х1665х2950ММ 8.5Т ГОСТ 31548-2012 ТУ 4824-018-61201310-2012 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
Катки дорожные самоходные
Не указана
Экскаватор гусеничный Hitachi R220 М ММ ГРАД ЦЕЛЬС
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный двухвальцовый ДУ-96 для уплотнения асфальтобетонных покрытий и грунтовых оснований 4050х1950х2850ММ 7200КГ 5.5КМ/Ч 47.8КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-004-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия
Катки дорожные самоходные
Не указана
Экскаватор ЭНБ-20 0.28м3 4.15 М ММ ГРАД ЦЕЛЬС
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана
Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный двухвальцовый RV-7-DD для уплотнения асфальтобетонных покрытий и грунтовых оснований 4900х1800х2800 7500КГ 6КМ/Ч 70.6КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-006-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия
Катки дорожные самоходные
Не указана
Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный комбинированный ДУ-99 для уплотнения асфальтобетонных покрытий и грунтовых оснований 3920х2200х3300ММ 10500КГ 7КМ/Ч 57.4КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-005-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия
Катки дорожные самоходные
Не указана
Каток дорожный самоходный вибрационный двухосный комбинированный RV-9-DS 5300х1800х2800ММ 9000КГ 6КМ/Ч 70.6КВТ ГЦ Н ММ ПРОЦ ТУ28.92.24.120-006-06216468-2017 АО "РАСКАТ" Россия
Катки дорожные самоходные
Не указана