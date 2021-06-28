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    Главная / Торговый портал / Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки / Запарник деревянный Банные штучки 14Л липа 300х330х300ММ 32695
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запарник деревянный Банные штучки 14Л липа 300х330х300ММ 32695

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запарник деревянный Банные штучки 14Л липа 300х330х300ММ 32695- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
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    Запарник деревянный Банные штучки 14Л липа 300х330х300ММ 32695

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    Цена
    от 4900
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5880
      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5880c НДС
    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5400
      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5400c НДС
    • ГЛОБА АЛИНА МИХАЙЛОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4900
      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
      Характеристики
      Код товара: 15697825Вес нетто, кг 2,635 Габариты без упаковки, мм 300х330х300 Материал липа Объем, л 14 Торговая марка: Банные штучки
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4900c НДС

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