Запарник деревянный Банные штучки 14Л липа 300х330х300ММ 32695

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запарник деревянный Банные штучки 14Л липа 300х330х300ММ 32695- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки